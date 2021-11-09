Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной

Главное: 9 декабря вступает в силу приказ, согласно которому расширяется перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной.

Детали: Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Обязательную вакцинацию вводят для работников:

— предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

— учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

— предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).

Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделают прививку против COVID-19, в течение этого периода будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решениями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.

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