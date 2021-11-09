В Харькове создадут сестричество милосердия УПЦ

Главное: В Харькове создадут сестричество милосердия для миссионерской и благотворительной работы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, сестры будут заботиться о нуждающихся и проводить миссионерскую работу.

«Цель сестричества — миссионерская работа с молодежью, сестры будут пытаться воцерковить ближних, разбудить душу от греха, вселить надежду на спасение, напомнить о ценностях вечной жизни», — подчеркнули в епархии.

Кроме того, сестричество будет заниматься практическими делами милосердия — посещать больных, кормить и утешать бедных и обездоленных.

С вопросами о сестричестве можно обратиться к духовнику протоиерею Виталию. Тел.: 067 741 35 54.

Сестричество в Харькове организовывают по примеру Марфо-Мариинских обителей в Киеве и Одессе, которые действуют уже несколько лет.

В Одессе Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия Украинской Православной Церкви отметила 7 лет со дня основания.

Сестры милосердия раздали 395 тыс крестиков, иконок и 180 тыс Евангелий. Сестры проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают духовную поддержку.

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