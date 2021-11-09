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Новости > На Кировоградщине освятили восстановленный храм УПЦ

На Кировоградщине освятили восстановленный храм УПЦ

Александра Кудрявцева
09.11.21 13:13
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На Кировоградщине освятили восстановленный храм УПЦ

Главное: В Александрийской епархии Украинской Православной Церкви за 2 года восстановили построенную в период 1896-1914 годов церковь в честь великомученика Димитрия Солунского в Светлополе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, 8 ноября архиепископ Боголеп совершил чин освящения возрожденного храма.

«Этот храм на протяжении десятилетий стоял раненым воином. И Господь услышал его стоны и послал на помощь неравнодушных людей. И каждый свою посильную лепту внес в его возрождение. Еще год назад мало кто верил, что через год можно преодолеть эту боль. Отсутствие купола, крыша, колокольня, все внутренние работы. И сегодня было явлено чудо Господне, состоялось освящение возрожденной святыни», — отметили в пресс-службе епархии.

Церковь Димитрия Солунского в селе Светлополье была построена в период 1896-1914 гг. вместо старой деревянной, построенной в конце ХVIII века. Первая деревянная церковь в Светлополье построена на средства одного из первых землевладельцев Исидора Трандофилова.

Восстановление храма начали в 2019 году. На престольный праздник 2020 года архиепископ Боголеп освящал купола и накупольные кресты.

В тему: Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти преподобного Нестора Летописца.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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