Патриарх Кирилл назначил новую игуменью Корецкого монастыря

Главное: Монахиня Парфения (Новак) назначена игуменьей Корецкого монастыря.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на patriarchia.ru, решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 8 ноября.

Заслушав сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о положении дел в монастыре, Синод постановил: «Назначить на должность игумении Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря монахиню Парфению (Новак)».

Как сообщалось ранее, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, на 69-м году жизни после тяжелой болезни отошла ко Господу настоятельница Корецкого монастыря игуменья Рафаила (Хильчук). Указом Патриарха Кирилла исполняющей обязанности игуменьи до решения Священного Синода была назначена насельница обители монахиня Парфения (Новак).

Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в церковном отношении пребывает под духовным попечением Патриарха Московского и всея Руси.

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