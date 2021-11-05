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Новости > Умерла настоятельница Корецкого монастыря УПЦ

Умерла настоятельница Корецкого монастыря УПЦ

Александра Кудрявцева
05.11.21 16:20
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Умерла настоятельница Корецкого монастыря УПЦ

Главное: Отошла ко Господу настоятельница Корецкого Свято-Троицкого ставропигиального женского монастыря игуменья Рафаила (Хильчук).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, матушка умерла 4 ноября после тяжелой болезни на 69-м году жизни.

Перед кончиной над игуменьей было совершено Таинство соборования. Матушка Рафаила причастилась Святых Христовых Таин.

Чин отпевания новопреставленной состоится в субботу, 6 ноября.

Патриарх Кирилл 5 ноября 2021 года издал указ о назначении и.о. игумении Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря.

Корецкий женский монастырь имеет статус ставропигиального, то есть подчиняется непосредственно Патриарху.

Согласно указу, до решения Священного Синода исполнять обязанности игумении будет насельница обители монахиня Парфения (Новак).

Игуменья Рафаила (Хильчук) родилась 13 мая 1953 года в семье священника села Когильное Владимир-Волынского района Волынской области. В Корецкий женский монастырь поступила в возрасте 18 лет, в 25 была пострижена в рясофор.

С 1980 по 1983 год, по благословению игуменьи, обучалась на Регентском отделении при Ленинградской Православной духовной академии. По окончании учебы несла послушание секретаря Корецкой обители (1983-2006), регента монастырского хора (1990-2007), преподавателя Регентско-катехизаторского духовного училища (1998-2006), действующего при монастыре.

В 1991 году приняла в обители монашеский постриг с именем Рафаила.

26 июля 2006 года была возведена в сан игуменьи Корецкого Свято-Троицкого ставропигиального женского монастыря Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ.

До кончины игуменьи Наталии в 2007 году матушка Рафаила, проявляя уважение к своей предшественнице, служила при ней как послушница и принимала решения только по ее благословению.

В 2010 году игуменья Рафаила была назначена членом Синодальной комиссии по делам монастырей, в 2012-м — членом Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству. С 2014 года входила в комиссию Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества.

За усердное служение на благо Церкви игуменья Рафаила удостоена многих наград.

Трудами матушки в обители построен большой корпус для паломников, проведены реставрационно-строительные работы.

По ее ходатайству 25 июня 2021 года состоялось прославление в лике святых Украинской Православной Церкви преподобной Серафимы Корецкой, основательницы и первой игуменьи Корецкого монастыря.

В тему: В Киеве появится улица в честь известного иконописца-монаха Киево-Печерской лавры.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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