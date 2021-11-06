Главное: Владимир Зеленский обновил состав СНБО. В персональный состав СНБО введены Павел Рябкин и Юлия Свириденко. Вывели — Алексея Любченко, Андрея Тарана и Олега Урусского.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности (СНБО). Об этом сообщается на сайте главы государства.

В персональный состав СНБО введены: Павел Рябкин (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) и Юлия Свириденко (первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины).

Из состава СНБО вывели Алексея Любченко, Андрея Тарана и Олега Урусского.

В тему: Совет национальной безопасности и обороны 15 октября утвердил секретный План обороны Украины. Над документом работали два года, его приняли впервые в истории Украины.