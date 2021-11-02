Украинцев заверили, что проблем с кислородом для больных коронавирусом не существует

Главное: В Украине нет проблем с кислородом для больных коронавирусом. Об этом говорят в Минздраве.

Детали: Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида заверил, что в нашей стране нет проблем с кислородом для больных коронавирусом. Появилось заявление чиновника, которое он сделал сегодня на брифинге.

Сообщается: «Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, которые нуждаются в кислородной терапии из-за коронавируса».

Он отметил: «Пациент сейчас в пять-шесть раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну».

Ранее появлялась информация о том, что два крупнейших производителя кислорода в нашей стране ушли на плановые регламентные работы, после чего Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов кислорода.

Теперь информируется, что производства вернулись к работе.

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