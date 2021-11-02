Кличко рассказал, когда в Киеве завершится локдаун

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице продлится минимум месяц. При этом смягчение карантинных ограничений могут рассмотреть и раньше.

Детали: По оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может продлиться как минимум в течение месяца, а пик заболевания еще впереди. Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться минимум в течение месяца», — сказал Кличко.

При этом он отметил, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад, если столица подойдет к критериям «оранжевой» зоны, то в соответствии с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений.

«На сегодня, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожными, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь», — подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что основное бремя в борьбе с очередной волной вируса — снова на местной власти.

Мэр сообщил, что на сегодня в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек и власть продолжает увеличивать их количество. По его словам, больницы заполнены на 70 процентов, койки с кислородом заполнены почти на 80%.

«Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с различными предприятиями на его поставку. То есть, с кислородом проблем сейчас, нет. Но, тем не менее, угроза, что в случае увеличения количества больных, которые нуждаются в кислородной поддержке, я не исключаю, что могут быть проблемы. Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное — чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы», — подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях — вакцинированные пациенты.

«Реанимации в больницах столицы уже почти заполнены. Места еще есть, но мы подходим к критической черте», — подчеркнул Кличко.

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