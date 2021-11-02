На популярном египетском курорте отравились более сотни туристов. Среди пострадавших есть и украинцы

Главное: В Египте на популярном курорте Хургада более сотни туристов отравились в отеле AMC Royal. Среди пострадавших есть и 13 украинцев.

Детали: В египетском курортном городе Хургада десятки россиян-постояльцев четырехзвездного отеля AMC Royal попали в больницу с отравлением. Об этом в ночь на воскресенье, 31 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на консула.

По данным дипломата, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных много малолетних детей. Туристам стало плохо прошлой ночью, утром их увезли в медучреждение. У всех одинаковые симптомы: высокая температура, рвота, диарея, слабость.

В связи с произошедшим городская санитарная служба приняла решение закрыть AMC Royal пока на 48 часов за нарушение норм санитарной безопасности. Постояльцев переселили в другие отели.

Среди туристов, которые отравились в отеле Египта, есть 13 украинцев. Об этом сообщила пострадавшая Татьяна Копач.

По ее словам, всего в отеле отравились более сотни людей, очередь к врачу выстроилась еще с четырех часов утра и люди не расходились до самого вечера.

Как рассказала Татьяна Копач, у нее и у ее мужа была высокая температура и рвота. Женщина возмутилась, что в МИД Украины заявили об отсутствии украинцев среди пострадавших.

«Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и тишина», — отметила Копач.

По ее словам, им даже не вызвали скорую, их осмотрел местный врач. А турагент порекомендовал не есть в отеле.

«Отдельное спасибо компании JoinUp за неработающие горячие линии, за непередачу информации про туристов и за слова: «мы ничем не можем помочь, мы не виноваты!», — написала пострадавшая туристка.

Что стало причиной отравления и другие обстоятельства произошедшего, устанавливает следствие.

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