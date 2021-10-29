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Новости > В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле

Агата Кловская
29.10.21 16:50
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В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле

Главное: В Липецкой общине на Харьковщине, в которую входят 17 сел, вакцинировались 94% взрослых. Заболеваемость коронавирусом там сейчас на нуле.

Детали: В Минздраве рассказали об еще одном регионе, где была проведена массовая вакцинация, и сейчас почти нулевая COVID-заболеваемость. Это Липецкая община в Харьковской области. О ней в интервью Гордону, которое было обнародовано в пятницу, 29 октября, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Есть хорошие примеры, когда руководство общины эффективно проводит разъяснения, рекламирует вакцинацию, там привиты многие люди, и мы видим там низкую заболеваемость. Такая ситуация в Харьковской области, например, в Липецкой общине. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активен, и там привиты более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые», — рассказал Кузин.

В Липецкой общине, которая насчитывает 17 сел в Харьковском районе Харьковской области, проживает около 14 тысяч человек. Голова общины — Алексей Слабченко.

Однако, по словам Кузина, есть и противоположные примеры, когда руководители общин — «локальные религиозные лидеры» — активно выступают против вакинации.

«Разъяснение и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община либо не хочет вакцинироваться, либо полностью игнорирует меры профилактики», — сказал главный санитарный врач.

Он подчеркнул, что в основном это представители каких-то локальных церквей, потому что представители религиозных организаций, входящих во Всеукраинский совет церквей, преимущественно поддерживают вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в вакцинированном на 74% курортном городе Моршине тоже нет госпитализированных с COVID-19. Однако позже одна госпитализарованная все же появилась, но, как оказалось, она не была привита.

В тему: В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса.

Тэги: общество, Харьков, вакцинация, Харьковская область, коронавирус, Игорь Кузин

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