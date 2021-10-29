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Новости > В Минздраве рассказали, как обстоит ситуация с госпитализациями COVID-пациентов

В Минздраве рассказали, как обстоит ситуация с госпитализациями COVID-пациентов

Агата Кловская
29.10.21 15:41
67
В Минздраве рассказали, как обстоит ситуация с госпитализациями COVID-пациентов

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ситуация с госпитализациями пациентов с коронавирусом в стране начинает стабилизироваться. Впрочем, расслабляться пока рано.

Детали: Ситуация с COVID-госпитализациями в Украине начинает стабилизироваться. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в Одессе в пятницу, 29 октября.

«У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах», — сказал Ляшко.

Министр напомнил, что расслабляться пока рано, и призвал людей вакцинироваться. Он также добавил, что система здравоохранения насчитывает 70 тысяч коек для больных COVID-19, из них занято 43 тысячи.

«Мы почти заняли такое же количество коек, какое у нас было в весенний период эпидемии», — подытожил Ляшко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19 в ходе третьей волны — плато ожидается уже на этой или на следующей неделе.

«Эта неделя — пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей... По прогнозам, эта неделя, возможно, следующая, — это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация — это единственный путь, чтобы избежать пандемии», — сказал Шмыгаль.

В тему: В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, здоровье, госпитализация, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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