Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 26 870 людей. Умерли 648 человек.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Данные на пятницу, 29 октября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели 26 870 людей. Госпитализировали 5 463 больных, а выздоровели 9 784 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 74 027, методом ИФА – 20 592, экспресс-тестами – 47 658.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156), Львовской (1 702) и Харьковской (1 497) областях, а также в Киеве (1 616).

Умерли 648 человек. За все время скончались 66 852 больных.

С начала пандемии заболели 2 878 674 человека, а выздоровели 2 421 495 людей.

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