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Новости > В Украине отметили 30-летие возобновления канонической деятельности Армянской Апостольской Церкви

В Украине отметили 30-летие возобновления канонической деятельности Армянской Апостольской Церкви

Агата Кловская
29.10.21 09:30
116
В Украине отметили 30-летие возобновления канонической деятельности Армянской Апостольской Церкви

30-летие со дня возобновления своей деятельности в Украине отмечает Армянская апостольская церковь. Это одна из древнейших христианских Церквей мира, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Основные мероприятия прошли 28 октября в Национальном заповеднике «София Киевская», где состоялась научная конференция, выставка и презентация книги.

В Украине ААЦ существовала до конца Второй мировой войны, а затем была уничтожена советским режимом. А восстановили ее только в 1991 году. О роли армянской церкви говорили сегодня на международной конференции в «Софии Киевской», где собрались эксперты, историки и религиозные деятели из разных стран мира.

На мероприятиях присутствовали заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян и Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Украине Владимир Карапетян.

Согласно изданию, организаторами стали Украинская епархия Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) совместно со Львовской Национальной академией искусств, Национальным заповедником «София Киевская», Украинской ассоциацией религиоведов (УАР), Союзом армян Украины (САУ).

«Цель конференции прежде всего, поскольку это научная конференция — раскрыть какие-то новые грани в изучении и исследовании армян и армянской церкви в Украине. Круг вопросов, вообще все, что касается армянской диаспоры, культуры, религии, церкви в Украине», — отметила Ирина Гаюк, доцент кафедры Львовской национальной академии искусств.

В рамках конференции открылась выставка «Армянская церковь в Украине: история и современность», также состоялась презентация книги Ирины Гаюк – «Историческая панорама религиозных центров армянской церкви на украинских землях».

В книге представлен панорамный обзор истории и современности всех армянских церковных центров – и православных, и халкедонитских, и католических – на землях Украины. Издание имеет информационно-справочный характер и рассчитано на религиоведов, историков, краеведов и широкий круг читателей.

 

Ранее сообщалось, что строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра.

Напомним, в этом году в стране отмечалось 230-летие со дня провозглашения Дня-праздника иконы Армянской Богородицы из Каменец-Подольского.

Тэги: Украина, Армения, армяне

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