Названы пять приправ против рака

Главное: Составлен список приправ, которые препятствуют раку. Среди них – корица и куркума.

Детали: Популярный российский диетолог Татьяна Дик рассказала, какие приправы препятствуют раку. Ее цитируют местные СМИ.

В свой список она включила корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано.

По словам эксперта, все эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

Специалист говорит: «Корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума улучшает функции мозга и способствует похудению. Тимьян необходим при простудных заболеваниях, шалфей поможет при нарушении пищеварения, а орегано благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта».

В тему: Диетолог поведала о пользе и вреде попкорна.