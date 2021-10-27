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Новости > Священник УПЦ рассказал, почему православные молятся перед иконами

Священник УПЦ рассказал, почему православные молятся перед иконами

Александра Кудрявцева
27.10.21 18:45
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Священник УПЦ рассказал, почему православные молятся перед иконами
Главное: В Православной Церкви изображения Господа и святых на иконах напоминают людям, что они стоят перед ними и обращаются к ним.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».
 
«Человек обращает свои молитвы в первую очередь к Богу, потом к ангелам и святым. Бог вездесущ, Он находится везде. Поэтому молиться Богу можно в любое время и в любом месте», — отметил священник.
 
«Во время молитвы человек должен чувствовать присутствие Бога. Конечно, в идеале он должен так прожить всю свою жизнь. Но в реальности люди часто забывают Бога. Когда делают что-то, то игнорируют Его присутствие рядом. Память о Боге может в какой-то момент покидать нас. Но во время молитвы нужно настроить себя так, чтобы Он был в центре нашего внимания», — подчеркивает иеромонах.
 
По словам священника, важно не терять молитвенную сосредоточенность.
 
«В Православной Церкви для концентрации внимания существуют иконы — изображения Господа или святых. Их изображения напоминают, что мы стоим перед ними и обращаемся к Богу», — заключает иеромонах Митрофан (Божко).
 
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, для чего человеку дается Ангел Хранитель.
 

Тэги: икона, молитва, УПЦ

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