Священник УПЦ рассказал, почему православные молятся перед иконами

Главное: В Православной Церкви изображения Господа и святых на иконах напоминают людям, что они стоят перед ними и обращаются к ним.

«Человек обращает свои молитвы в первую очередь к Богу, потом к ангелам и святым. Бог вездесущ, Он находится везде. Поэтому молиться Богу можно в любое время и в любом месте», — отметил священник.

«Во время молитвы человек должен чувствовать присутствие Бога. Конечно, в идеале он должен так прожить всю свою жизнь. Но в реальности люди часто забывают Бога. Когда делают что-то, то игнорируют Его присутствие рядом. Память о Боге может в какой-то момент покидать нас. Но во время молитвы нужно настроить себя так, чтобы Он был в центре нашего внимания», — подчеркивает иеромонах.

По словам священника, важно не терять молитвенную сосредоточенность.

«В Православной Церкви для концентрации внимания существуют иконы — изображения Господа или святых. Их изображения напоминают, что мы стоим перед ними и обращаемся к Богу», — заключает иеромонах Митрофан (Божко).