На Тернопольщине за убийство супругов будут судить их умершего 9 лет назад племянника

Главное: В Тернопольской области в суд направили дело об убийстве, которое произошло 24 года назад — тогда супружескую пару расстрелял их племянник. Направить дело в суд захотела жена подозреваемого, который умер 9 лет назад.

Детали: В Тернопольской области в убийстве местного предпринимателя и его жены, произошедшем 24 года назад в селе Подгородное, обвинили их умершего 9 лет назад племянника. Как сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, в обвинении, направленном в суд, мужчине, 1964 года рождения, инкриминируют умышленное убийство родного дяди и его жены.

Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемый работал руководителем фермы у своего родственника. В сентябре 1997 года он узнал, что его дядя уехал в Киев, чтобы получить валютный кредит для открытия молокозавода. По данным полиции, после реализации бизнес-плана бизнесмен планировал отлучить племянника от семейного бизнеса. Это не понравилось мужчине, и он решил отомстить.

«Уточнив у водителя время возвращения предпринимателя из столицы, подозреваемый взял пистолет и ночью 21 сентября поехал к своим родственникам. Имея навыки в стрельбе, обвиняемый 12 раз выстрелил в хозяина, его жену и собаку, собрал гильзы и покинул помещение. Денег он не обнаружил. Как выяснили следователи, кредит бизнесмен в столице так и не взял», — говорится в сообщении.

После содеянного подозреваемый инсценировал ограбление, потому что все знали, что посторонних лиц хозяева домой не пускали. Украв драгоценности, он скрылся с места совершения преступления.

В прокуратуре отметили, что дело отправили на дорасследование в связи с наличием новых обстоятельств.

«А после проведения дополнительных экспертиз были получены доказательства, которые свидетельствуют, что местного предпринимателя и его жену в 1997 году в собственном доме в селе Подгородное убил их племянник», — добавили в ведомстве.

Подозреваемый умер естественной смертью 9 лет назад. Поэтому после выявленных доказательств дело должны были закрыть. Однако жена подозреваемого настояла, чтобы дело таки направили в суд, поскольку она убеждена в невиновности своего мужа.

В прокуратуре проинформировали, что до пересмотра дела этот мужчина не был среди подозреваемых.

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