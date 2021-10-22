Жертва актера Алека Болдуина оказалась украинкой

Главное: Кинооператор Галина Хатчинс, которую убил актер Алек Болдуин, была украинкой. Она родилась в СССР.

Детали: Стали известны подробности биографии кинооператора Галины Хатчинс, которую на съемках фильма случайно убил известный актер Алек Болдуин. Она родилась и выросла в СССР и была украинкой.

Полиция уточняет, что выстрел произошел не из винтовки, как сообщалось ранее, а из пистолета – ствол должен был быть заряжен холостыми патронами.

42-летняя женщина получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке, однако медики не смогли спасти ее жизнь.

Галина Хатчинс росла на советской военной базе в районе полярного круга. Она окончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

Женщина жила в Лос-Анджелесе. Работала как оператор над фильмами «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).

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