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Новости > Киевская духовная академия УПЦ издала перевод неканонических книг Священного Писания

Киевская духовная академия УПЦ издала перевод неканонических книг Священного Писания

Александра Кудрявцева
21.10.21 15:50
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Киевская духовная академия УПЦ издала перевод неканонических книг Священного Писания
Главное: В Киеве на заседании Совета директоров Украинского Библейского Общества представили отредактированный преподавателями Киевской духовной академии и семинарии перевод девтероканонических (неканонических) книг Священного Писания.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в 2022 году украинский перевод девтероканонических книг выпустят отдельным изданием.
 
Текст, который представил профессор протоиерей Ростислав Снигирев, является результатом двухлетней работы группы по рецензированию украинского перевода Священного Писания, созданной по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
 
В КДАиС отметили, что в следующем году отредактированные девтероканонические книги планируют напечатать отдельным изданием, что «станет еще одним шагом к созданию общепринятого украинского перевода Священного Писания, который будет соответствовать православной богословской традиции».
 
Как сообщалось ранее, В Киевской Духовной Академии и Семинарии издали книгу «Украинская Православная Церковь: вехи истории», которая представляет собой краткий очерк истории Православной Церкви на территории Украины.
 
В тему: В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века.

Тэги: УПЦ, КДАиС

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