В Киеве уже полностью привили от коронавируса более миллиона людей

Главное: Более двух миллионов уколов от коронавируса сделали в Киеве. Привили миллион людей.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Киеве продолжается. О ее темпах поведал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он поведал, что уже сделано 2 004 572 укола, а полностью привились 1 000 257 людей.

Чиновник информировал: «За последние сутки в Киеве сделано 21 425 прививок. Город создал все условия для того, чтобы каждый желающий мог привиться».

По его словам, в городе работают 21 мини-центр вакцинации на базе учреждений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации.

Кроме этого вакцинироваться можно в 32 временных прививочных пунктах крупных торговых центров столицы и центров предоставления административных услуг.

В мэрии уверяют, что все они обеспечены вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Киевлянам напомнили, что привиться можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или через систему Helsi.

Власти города отмечают: «Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице достаточно сложная. Ежедневно мы фиксируем более тысячи новых случаев заболевания. Очень быстро заполняются больницы больными, которые нуждаются в кислородной поддержке. Сегодня более 50% коек, которые подготовил город для приема больных коронавирусом, уже заняты».

Также стало известно, что в тяжелом состоянии в больницах находятся 1 919 пациентов, а на кроватях интенсивной реанимации пребывают 256 больных. Еще 33 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в кислородной поддержке нуждаются 2 195 больных.

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