Трамп придумал хитрый план

Главное: Дональд Трамп запускает собственную социальную сеть. Это сервис TRUTH Social.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп, которого навсегда заблокировали ключевые социальные сети мира, нашел выход из сложившейся ситуации. Он запускает собственный сервис для общения.

Речь идет о TRUTH Social.

Политик сказал: «Я создал TRUTH Social и Trump Media & Technology Group для того, чтобы противостоять тирании больших технологий».

Он добавил: «Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо!».

Экс-лидер страны отметил: «Я очень рад тому, что с помощью своей социальной сети смогу дать голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Что ж, скоро будем».

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