Украинцам рассказали, как подорожали продукты

Главное: Цены в Украине растут. Дорожают продукты.

Детали: В 2021-м году в Украине растут цены на продукты питания. Данные по итогам сентября приводит Государственная служба статистики.

Если сравнивать с концом прошлого года, сказано в сообщении, то лук подорожал на 84,2% до 9,4 гривен за килограмм, свекла на 49,0% до 8 гривен за килограмм, морковь на 48,5% до 8,9 гривен за килограмм, а капуста на 39,1% до 6,6 гривен за килограмм.

Также подсолнечное масло подорожало на 51,4% до 63,7 гривен за литр, сахар на 37,3% до 28,7 гривен за килограмм, куриное филе выросло в цене на 25,5% до 115,1 гривен за килограмм, а куриные тушки на 27,6% до 71,4 гривен за килограмм.

Кроме этого сигареты премиум-класса подорожали на 11,3% до 64,4 гривен за пачку, водка выросла в цене на 1,3% до 93,8 гривен за пол-литра, пиво подорожало на 8,9% до 19,1 гривен за бутылку, а украинское вино стало дороже на 5,6% до 70 гривен за бутылку 0,75 литра.

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