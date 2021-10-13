Озвучена возможная причина провала сборной Украины во Львове

Главное: Игроки сборной Украины пожаловались на плохой газон во Львове. Наша команда не сумела обыграть Боснию и Герцеговину.

Детали: Футболисты сборной Украины пожаловались на плохое качество газона во Львове. Тут наша команда не сумела обыграть Боснию и Герцеговину (1-1) в рамках отборочного матча чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Украинцев цитируют телеканалы «Футбол 1,2,3».

Так, говоря о поле «Арены Львов», Тарас Степаненко сказал: «Сборная играет не так часто во Львове. Надо что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на «Олимпийском», где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте? Поле все в кочках. Нужно что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня».

Он добавил: «Мы еще накануне обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочкарях, попросили его укатать. Это тоже играет значительную роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает – невозможно».

Вторит ему и Илья Забарный: «Это поле непригодно для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, надо это менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием НСК «Олимпийский». Это ненормально».

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