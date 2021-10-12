Херсонская область уходит в «красную» зону карантина. На очереди Одесчина

Главное: С пятницы, 15 октября, Херсонская область войдет в «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. При этом были внесены некоторые изменения в правила карантина для «красных» зон. Следующей может оказаться Одесчина.

Детали: С 15 октября территория Херсонской области переходит в «красную» зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. Как сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем канале в Telegram, соответствующее решение было принято 12 октября на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, Херсонская область стала первым регионом, попавшим в «красную» зону карантина со времен весеннего локдауна.

В «красной» зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

Учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала, должны перейти на дистанционное обучение. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Как сообщает LB.ua, в ходе заседания глава областного департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что в ближайшие дни Одесская область также переместится в «красную» зону.

В тему: С 21 октября межрегиональные перевозки по Украине будут возможны только при наличии у экипажей автомобильного и авиационного транспорта и пассажиров документов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или прохождении соответствующего ПЦР-теста. При этом в регионах с «желтым» и «оранжевым» уровнем опасности достаточно иметь справку о вакцинации одной дозой, тогда как в «красных» регионах для этого необходимо привиться обеими дозами вакцины.

Напомним: 3 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, в День защитников и защитниц. В офисе президента Украины объяснили, что такое изменение «будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов».

В связи с этим в Украине в этом году будет один длинный уикенд длиной в четыре дня.