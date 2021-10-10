Наместник Святогорской лавры рассказал об особой миссии Донецкой епархии УПЦ

Главное: Торжества в Святогорской лавре — пример единства украинского народа и его верности Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом наместник Святогорской Свято-Успенской лавры митрополит Арсений сказал во время брифинга для журналистов центральных украинских СМИ в день 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви.

«Основная миссия Донецкой епархии состоит в том, что она сохранила свое каноническое единство: и на территории Украины, и на неподконтрольной территории, осталась епархия — Донецкая и Мариупольская Украинской Православной Церкви. Во всех храмах Донецка, Мариуполя, Славянска, Горловки, Луганска всегда поминался и поминается Предстоятель нашей канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины. Это не просто единство Церкви и канонических епархиальных границ, это — единство народа, который не разделился и Церковь этому способствовала», — отметил митрополит Арсений.

Наместник Святогорской лавры подчеркнул, что тысячи верующих УПЦ, которые со всех уголков Украины приехали на торжества на Донетчину, выражают верность каноническому Православию и Митрополиту Онуфрию.

«То, что вы сегодня видите, большое количество народа, который собрался на встречу нашего Предстоятеля, это говорит о народной любви не только к Богу, не только к Церкви, но и к своему Предстоятелю, вокруг которого она объединяется. Приехали паломнические группы и архиереи из Волыни, Ровно, Закарпатья, Львова, Одессы — приехала вся Украина, чтобы вместе праздновать 30-летие Донецкой епархии и быть со своим Предстоятелем, со своими архиереями, показывая всему миру нашу Церковь. В эту Церковь нас привели маленькими наши бабушки или мамы, в этой Церкви мы приняли Крещение, в Ней мы видели великих старцев, великих архиереев, как приснопоминаемый Блаженнейший Митрополит Владимир, которому мы сегодня освящали памятник», — поделился владыка Арсений.

Сегодня, перед началом богослужения Митрополит Онуфрий совершил освящение нового памятника почившему Предстоятелю УПЦ Митрополиту Владимиру (Сабодану).

Владыка Арсений рассказал о значении создания памятника покойному Предстоятелю Украинской Православной Церкви.

«На памятнике написано — за его любовь к народу, за любовь к своей Родине, к Матери-Церкви, где он с детства вырос. Мы — его последователи, мы- его подражатели. Для нас его образ утешительный, потому что так мы его видим. Он не представлял себя без народа Божьего», — отметил митрополит Арсений.

Как сообщалось ранее, в Святогорской лавре состоялись торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

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