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Новости > Стало известно, как арахис влияет на мозг

Стало известно, как арахис влияет на мозг

Агата Кловская
08.10.21 19:22
103
Стало известно, как арахис влияет на мозг

Главное: Арахис положительно влияет на мозг. Он улучшает когнитивные функции.

Детали: Ученые из университета Барселоны оценили, как арахис влияет на мозг человека. Об этом пишет издание Clinical Nutrition.

Выяснилось, что эти орехи положительно влияют на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей при ежедневном употреблении.

Исследователи говорят: «Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект».

В статье сказано, что с помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как кортизол, эксперты продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.

Информируется: «Данный эффект связан с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также специфичных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот».

Кроме этого были отмечены положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг.

Ученые резюмируют: «Результаты исследования указывают на двунаправленную связь между фенольными соединениями и микробиотой кишечника. Пребиотические вещества, присутствующие в арахисе, такие как полифенолы, могут косвенно влиять на когнитивные функции и настроение через взаимодействие с кишечной микробиотой через ось микробиоты кишечник-мозг. Короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты, являются основными метаболитами, производимыми микробиотой кишечника, и, по-видимому, они действуют против различных заболеваний, включая депрессию и нейродегенеративные заболевания».

В тему: Названа безопасная норма сахара для человека.

Тэги: ученые, здоровье, мир, арахис

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