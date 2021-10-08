«Они больше всего общались»: нардеп Скороход потеряла сознание, узнав о смерти Полякова

Главное: Нардеп Анна Скороход потеряла сознание. Случилось это после новости о смерти ее коллеги Антона Полякова.

Детали: В пятницу, 8 октября, произошло ЧП. Народный депутат Анна Скороход из группы «За майбутне» потеряла сознание, узнав о смерти своего коллеги Антона Полякова, передает «Интерфакс-Украина».

Подробности инцидента поведал член группы Дмитрий Лубинец.

Он сказал, что женщина сейчас находится в больнице.

По его словам, парламентарии сидели рядом и «они больше всего общались».

Уточняется, что она потеряла создание, находясь в здании комитетов, после чего ей вызвали скорую помощь.

Известно, что у нее повысилось давление.

Добавим, что Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа» вместе с Антоном Поляковым.

Также появилась информация, что председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в партийных чатах, что Антон Поляков в последнее время жил вместе с Анной Скороход, но она от него ушла. Он якобы тяжело переживал разрыв и для него это было трагедией. При этом отмечается, что накануне нардеп выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией «Слуга народа».

В тему: Названа причина смерти нардепа Антона Полякова.