В Украине полностью вакцинировались от коронавируса более шести миллионов человек

Главное: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Полностью привились более шести миллионов человек.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Данные на пятницу, 8 октября, приводит министерство здравоохранения.

Накануне сделали еще 127 685 прививок: первую дозу вакцины получили 61 250 человек, а полностью привились 66 435 людей.

Вакцинацию проводили 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов прививания и 355 центров вакцинации.

Информируется также, что за все время вакцинировали 7 421 452 человека: одну дозу получили 7 421 450 людей, а полностью были иммунизированы 6 008 605 желающих.

Всего было сделано уже 13 430 055 прививок.

В тему: Опубликована статистика эпидемии коронавируса в Украине с начала года.