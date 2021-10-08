Скончался депутат Антон Поляков

Главное: Умер Антон Поляков. Трагедия случилась в такси.

Детали: Скончался народный депутат Антон Поляков. Подробности поведала полиция.

Сообщается, что в ночь на пятницу, 8 октября, киевским правоохранителям стало известно, что его тело было найдено в Днепровском районе.

Предварительно установлено, что парламентарию стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Примечательно, что издание PavlovskyNews, ссылаясь на свои источники в МВД, поведало следующее: в 2-10 ночи полиция остановила такси за нарушение правил дорожного движения.

Выяснилось, что на заднем сидении сидел Антон Поляков, которому стало плохо. По предварительной информации, он был либо пьян или же под наркотикам. Приехавшая скорая помощь пыталась его спасти, но безуспешно.

Стоит напомнить, что Антон Поляков прошел в Верховную Раду по 206-му округу от партии «Слуги народа». Позже его исключили из фракции. Он входил в группу «За майбутнє».

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