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Новости > Стала известна средняя зарплата среди украинцев в этом году

Стала известна средняя зарплата среди украинцев в этом году

Агата Кловская
30.09.21 13:38
325
Стала известна средняя зарплата среди украинцев в этом году

Главное: Средняя зарплата в Украине составила 13 525 гривен. Больше всего платят летчикам.

Детали: В Украине подсчитали среднюю зарплату за январь-август этого года. Данные приводит Государственная служба статистики.

Отметается, что в среднем штатному сотруднику в нашей стране платят 13 525 гривен – это на 21,8% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Больше всего зарабатывают в авиационном транспорте – 26 739 гривен (рост на 28,1 %).

Среди лидеров по зарплате также работники в сферах информации и телекоммуникации – 24 835 гривен (увеличение на 28,1%), а также финансов – 23 365 гривен (плюс 15,4%).

Кроме этого, как стало известно, зарплаты медиков выросли на 44% - до 11 398 гривен, а учителей – на 45,2%, до 11 616 гривен.

Меньше всего в нашей стране зарабатывают сотрудники почты и курьеры – в среднем 7 915 гривен (рост на 16,9%).

Наивысшая средняя зарплата по стране сейчас в Киеве – 19 705 гривен, а также в Донецкой (14 545 гривен) и Киевской (13 760 гривен) областях. Меньше всего платя в Кировоградской (10 797 гривен) и Черновицкой (10 842 гривен) областях.

В тему: В Украину возвращается большая инфляция.

Тэги: общество, экономика, зарплата, новости Украины

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