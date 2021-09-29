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Новости > YouTube-канал НАШ собрал 1 миллион подписчиков и получил Золотую кнопку

YouTube-канал НАШ собрал 1 миллион подписчиков и получил Золотую кнопку

Александр Панько
29.09.21 15:00
94
YouTube-канал НАШ собрал 1 миллион подписчиков и получил Золотую кнопку

YouTube телеканала «НАШ» перешагнул рубеж в 1000000 подписчиков за три года, тем самым установил новый рекорд. YouTube-канал начал свое вещание в ноябре 2018 года и тогда перед командой была поставлена цель — золотая кнопка YouTube в кратчайшие сроки, что и было реализовано.

«Мы создавали новую высокотехнологичную мультимедийную платформу и сразу же знали, что важным направлением будет и YouTube-канал. Интернет дает относительную свободу, ты не ограничен в техническом доступе к зрителю, твое покрытие — весь мир. Доступность к зрителю и получение быстрой обратной связи дает правильную и четкую аналитику с пониманием, что изменить или на что сделать акцент в видеоконтенте. Не нарушая политику YouTube, руководствуясь мировыми стандартами, а не политической целесообразностью, мы достигаем своих целей. Гордимся НАШей командой», — рассказала генеральный директор телеканала Елена Рудик, сообщает НАШ.

«Миллион подписчиков — это цель, сильное желание, спокойная 100% уверенность в успехе. Стать первыми возможно только с супер крутой командой! Лучшие ведущие, журналисты, редакторы, IT специалисты, операторы, режиссеры, продюсеры, гримеры, стилисты и др. А ещё лучшие гости эфиров! Когда каждый участник процесса получает удовольствие от работы, все складывается наилучшим образом и вовремя. Мы можем вещать хоть с Луны, экспериментировать с проектами и трансляциями, создавать каналы для творчества, получая мотивацию и поддержку от нашего зрителя», — поделилась секретами успеха руководитель-стратег YouTube-команды «НАШ» Ирина Крамаренко.

Также Ирина отметила, что очень важно общаться с аудиторией: в чатах, комментариях под видео, по телефону, видеться вживую: «Когда в ночь с 6 на 7 ноября 2018 года мы запустили стартовую трансляцию, в чат пришли первые зрители. Мы с ними переписывались, шутили, вместе ждали запуск канала до 6 утра. Их имена я и сейчас помню, они до сегодняшнего дня с нами смотрят эфиры. Это приятнее всего»

За три года на канале вышло 42 тысячи видео, которые суммарно собрали 1 млрд 219 млн. просмотров. Эти показатели с каждым днем растут. Алгоритм YouTube прост: классное, актуальное видео он подсвечивает и продвигает сам, плохое и скучное — скрывает. НАШ контент набирает много просмотров и статистика показывает, что зрителю интересно. Поэтому команда канала с энтузиазмом продолжает творить и ставит перед собой новую цель — 2 миллиона подписчиков.

YouTube-канал телеканала «НАШ» — лишь часть большой медиаплатформы, куда входят телеканал, сайт nash.live, страницы в Facebook, Instagram, Telegram. Каждый из ресурсов активно развивается и за три года работы завоевал доверие миллионов.

Тэги: общество, ТК НАШ

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