Шмыгаль рассказал, насколько Украина готова к отопительному сезону

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рапортовал о готовности Украины к отопительному сезону. Он также заявил, что у НАК «Нафтогаз Украины» хватает средств для плановой деятельности.

Детали: Украина готова к отопительному сезону. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября.

«К отопительному сезону страна готова», — сказал он.

Премьер заверил, что тарифы на отопление и горячую воду расти не должны.

«Цены на газ расти не будут, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут уменьшены для большинства граждан, а для остальных останутся неизменными», — добавил Шмыгаль.

Он также заявил, что у НАК «Нафтогаз Украины» хватает средств для плановой деятельности. Однако крупные суммы уже направлены для закачки газа в хранилища.

«По поводу НАК „Нафтогаз“, плановая деятельность продолжается, средств „Нафтогаза“ для плановой деятельности абсолютно достаточно. Действительно, довольно большие суммы были направлены для обеспечения закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени», — рассказал Шмыгаль.

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