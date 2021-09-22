Крымскотатарский алфавит решили перевести на латиницу

Главное: Крымскотатарский алфавит хотят сделать латинским. Переход планируют провести за четыре года.

Детали: Крымскотатарский алфавит переведут на латиницу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня заседания Кабинета министров 26 августа.

Планируется, что правительство одобрит постановление «Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики». Переход хотят совершить к 1 сентября 2025 года.

Информируется также, что базой проекта акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

В документе сказано: «Он поддерживается Меджлисом крымскотатарского народа, учеными НАН Украины и педагогами-практиками. Утверждение алфавита на основе латинской графики в кратчайшие сроки также поддерживает абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, преподавателей учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, издателей».

Новый алфавит будет состоять из 31 буквы.

В тему: Закон о коренных народах – зе-бред с нарушением Конституции.