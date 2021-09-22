Митрополит УПЦ объяснил, что делать, если просимое в молитве не исполняется

Главное: Господь знает обо всём, но это не значит, что в случае проблем Он будет каждый раз вмешиваться в нашу жизнь, наводя в ней порядок.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом написал митрополит Лука (Коваленко) в Телеграм.

«То, что Бог являет иногда Свои чудеса, не есть правило, а исключение. И главное, что Он нам хочет этим сказать — Я всегда рядом», — объяснил митрополит Лука.

Он отметил, что часто люди недоумевают, почему Господь не отвечает мгновенно и не исполняет просьбы молящихся сразу.

«А почему Архангел не пришёл, когда большевики взрывали Храм Христа Спасителя? Почему он не воспрепятствовал разрушению ими сотен тысяч храмов по всей стране? Почему сейчас он не приходит на помощь к тем общинам, у которых радикалы отбирают церкви?» Так же и перед чудотворными иконами исцеляются не абсолютно все. Что это? Случайный выбор? Ограничение в использовании? Нет, ни то и не другое. Вы только представьте, что всё происходит наоборот: каждый, кто заболел, попросил Богородицу о помощи — и исцелился; любая несправедливость -звонок на небо, и тут же явился Архистратиг Михаил и навёл порядок; ко всем голодным прилетают вороны и раздают хлеб, воруя их у сытых граждан на базаре; всех обиженных защищают ангелы«, — сказал митрополит Лука.

Однако, по мнению владыки, если бы было так, то на земле не было необходимых для спасения личного креста, выстраданной свободы выбора, «ни мученичества за Христа, ни подвига, ни покаяния».

Он напомнил, что Бог знает обо всём, что происходит с каждым из нас и со всем человечеством в целом.

«Бог всё знает, но это не значит, что Он будет каждый раз вмешиваться в жизнь, наводя в ней порядок. Порядок Он наведёт потом (в день Страшного Суда. — ред.), притом везде и сразу. А пока нам нужно самим стараться наводить порядок здесь, терпеть, нести свой крест и хранить верность Господу, несмотря на всё то безумие, которое творится вокруг нас», — заключил митрополит Лука.

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