Митрополит УПЦ рассказал, как научиться доверять Богу

Главное: Молитва и упование на милость Божью есть первое свидетельство доверия Богу.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Благочестивые Иоаким и Анна никогда не оставляли Бога и всегда уповали на Него. Они не знали что такое ропот и недовольство жизнью. И за свою веру получают великую награду — рождение долгожданного ребенка, жизнь которого они решают посвятить служению Богу. Только так, по их мнению, должна проявляться благодарность Богу. А как рассуждает современней человек? Пусть сначала Бог мне что—нибудь даст, а там будет видно. Он не готов, а вернее, попросту не умеет быть благодарным Богу. Тем более, ничего не хочет менять в своей жизни пока не получит просимого. Не хочет менять свою жизнь к лучшему, от чего—то отказываться, жить правильно, потому что сомневается, не доверяет Богу. Родители Девы Марии — пример не только праведной жизни, это пример веры и доверия Богу», — объяснил митрополит Лука.

Владыка считает, что молитва и упование на милость Божью есть первое свидетельство нашего доверия.

«Можно сколько угодно говорить о своей вере, но вот являть примеры доверия Богу всей своей жизнью, гораздо труднее. Ведь доверие Богу есть уверенность в том, на что надеемся и убежденность в том, чего не видим. Благодаря святым праведным Иоакиму и Анне, у нас есть примеры такого доверия Богу. И если хотим следовать их примеру, то должны взглянут внутрь своего сердца и сверить наши веру и доверие с их верой и доверием к Богу», — сказал архиерей.

Владыка пожелал всем тем, кто уже является родителями, или собирается ими стать, относиться друг к другу и к своим детям с доверием, любовью и благодарностью.

«Доверие в семье невозможно представить без любви и благодарности. Родителей по отношению к детям, а детей по отношению к родителям. Так должно быть, потому что доверие — это не только упование на милость Божью. Это еще и поступки. Это борьба со страстями, эгоизмом. А без любви это сделать совсем не просто. Без любви может появиться ропот на Бога, стоит только человеку встретить первые препятствия на своем жизненном пути», — пояснил он.

В завершении митрополит Лука напомнил, что Господь устами Матери—Церкви напоминает о том, что мы не одиноки и не покинуты Им. «И каждый, уповая на Его милость, может рассчитывать на защиту и заступничество Царицы Небесной. Она всегда была и останется нашей матерью. И Её материнская любовь не будет ограничиваться годами нашей земной жизни. Она Мать на века, — не во времени, а в вечности», — заключил владыка.