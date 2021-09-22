Зеленский передал генсеку ООН список незаконных украинских заключенных

Главное: Владимир Зеленский передал генсеку ООН список украинцев, которых незаконно удерживают в России и на неподконтрольных территориях. В нем 450 фамилий.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. Он передал ему список украинцев, которых незаконно удерживают в России и на неподконтрольных территориях.

В нем 450 фамилий.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Информируется, что Владимир Зеленский попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных.

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