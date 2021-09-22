Врач рассказала, когда нужно вакцинироваться переболевшим коронавирусом людям

Главное: Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут повременить с вакцинацией. По словам доктора медицинских наук Ольги Голубовской, отложить прививку можно примерно на полгода.

Детали: Ведущий украинский специалист по инфекционным заболеваниям, доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут повременить с прививкой от заболевания. Об этом она заявила в интервью «Гордону».

По ее мнению, у них есть около полугода, чтобы прийти в пункт вакцинации.

Как рассказала Голубовская, она сама перенесла коронавирус и еще не вакцинировалась от болезни. По словам врача, у нее до сих пор сохраняются «очень высокие титры нейтрализующих антител к COVID-19».

Специалист отметила, что люди, которые перенесли коронавирус, могут отложить поход в прививочный кабинет «где-то на полгода». Но после этого, подчеркнула она, сделать прививку необходимо.

Тех же, кто еще не переболел данной инфекцией, Голубовская призвала как можно быстрее пройти курс вакцинации. Она уточнила, что перед прививкой проходить тест на антитела не стоит.

В то же время она отметила, что вакцина не гарантирует человеку его полную неуязвимость перед инфекцией, но, как добавила она, поможет перенести болезнь более легко.

Как сообщил Минздрав, за минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек, что в три раза превышает показатель предыдущего дня. Одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы 45 827.

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