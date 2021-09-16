52-летний житель Одессы изнасиловал 10 девочек, запугивая их под видом полицейского

Детали: В Одессе судят 52-летнего мужчину, который изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, а также изготавливал порнографические материалы с их участием. Своих жертв насильник принуждал к развратным действиям, представляясь сотрудником полиции и шантажируя их распространением сведений, порочащих честь и достоинство.

Главное: Прокуроры Приморской окружной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в развращении несовершеннолетних и малолетних девочек, а также по фактам их изнасилований и изготовления продукции порнографического характера с их участием. Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что обвиняемый начиная с 2016 г используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети «Вконтакте» и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, чтобы общаться с малолетними и несовершеннолетними девушками.

Во время общения злоумышленник совершал в отношении них развратные действия, в частности, вел цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и направлял им изображения и видеозаписи порнографического содержания.

В дальнейшем, войдя в доверие, он добивался от потерпевших передачи ему фотографий интимного характера.

Узнав на странице в социальной сети номера мобильных телефонов девушек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который осуществляет контроль за распространением в сети интернет публикаций порнографического характера.

Пользуясь неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школу, где они учились, о фактах распространения ими в сети интернет обнаженных фото, и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения данной ситуации.

В прокуратуре отметили, что из-за угроз разглашения сведений, порочащих их честь и достоинство, малолетние и несовершеннолетние потерпевшие были вынуждены согласиться на встречи в малолюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их.

В отдельных случаях свои преступные действия злоумышленник снимал на мобильный телефон с целью дальнейшего принуждения девушек к половому сношению.

От указанных действий пострадали 10 девушек, из которых 6 стали жертвами неоднократных изнасилований.

Всего следствием установлено 26 эпизодов преступления. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

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