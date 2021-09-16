Ученица младших классов умерла во время урока физкультуры в Полтаве

Главное: В одной из школ Полтавы 10-летняя ученица потеряла сознание во время урока физкультуры. Врачи ей помочь не смогли. Причина внезапной кончины пока остаются неизвестной.

Детали: 15 сентября в полицию Полтавы поступило сообщение от врачей Детской областной больницы о том, что в реанимации умер 10-летний ребенок. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, учащейся лицея № 33 стало плохо на уроке физкультуры, она потеряла сознание.

Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.

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