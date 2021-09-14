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Новости > В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться

В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться

Александра Кудрявцева
14.09.21 17:02
254
В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться

Главное: Во всех случаях, когда мы слышим о ярости или гневе Бога, то не должны представлять их, сравнивая с человеческим гневом, совершенный Господь чужд всякого возмущения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В любви мы стремимся подражать любви Божественной (Ин. 3:16) и даже если ее идеал не достижим для нас, но мы можем хотя бы бесконечно в ней совершенствоваться, а вот такая «опция», как Божественный гнев, нам недоступна по умолчанию. Становится ясно, что в греховном состоянии поврежденности человеческой природы гнев и любовь несовместимы. Когда нам кажется, что, гневаясь, мы поступаем правильно, к объективному чувству непредвзятости все равно примешивается горечь раздражения и злости. Здесь срабатывает достаточно известный принцип: «Там, где начинается справедливость, заканчивается любовь», — отметил священник.

Протоиерей Владимир объяснил, в чем разница между гневом человеческим и гневом Божьим.

«Наш с вами гнев не может быть праведным, так как он всегда направлен на личность, в то время как Бог стремится уничтожить только „злое вещество“ в человеческой душе. Получается, что в таком понимании Господень гнев носит врачевательно-воспитательный характер. „Гнев Божий проявляется болезненным чувством в обучаемых: причиняется оно невольными неприятностями, которыми Бог часто приводит к скромности и смирению надменный ум“, — пишет прп. Максим Исповедник», — напомнил отец Владимир.

Он подчеркнул, что гнев Божий — это некое Его действие, имеющее определенную цель и направленное на определенный объект: зло.

«Наш Господь — Созидатель, источник жизни, а потому Он не станет делать того, что противно Его природе. Бог не будет уничтожать, отправлять в небытие закоренелых грешников, но гнев Его станет своего рода средством „консервации“ для тех, кто выбрал жизнь во зле», — сказал священник.

Протоиерей Владимир объяснил, что «через любовь и смирение, уподобляясь Богу, мы не только уничтожаем гнев (да и всякий грех) в собственном сердце, но и способствуем тому, чтоб и Сам Господь проявлял меньше Своего праведного гнева, так как Ему попросту не на что будет гневаться».

В тему: В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу.

Тэги: новости православия, УПЦ

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