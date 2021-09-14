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Новости > В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу

В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу

Александра Кудрявцева
14.09.21 16:43
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В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу

Главное: Язык — главный связующий элемент культуры, истории и веры народа, замена алфавита на приведет к непоправимым негативным последствиям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя высказывания секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова о переходе Украины с кириллицы на латиницу.

«Давно известным фактом является то, что изменения языкового кода народа — это единственный ключ к изменению его мировоззрения и национальной идентичности. Органическая и нераздельная связь языка, истории и религии народа доказана во множестве фундаментальных исследований», — отметил митрополит Лука.

Владыка привел пример решения лидера Турецкой республики Мустафы Кемаля в 1928 году перевести алфавит с арабики на латиницу, что привело к забвению огромного наследия Османского халифата.

Митрополит Лука выразил мнение, что подобные идеи приводят разрушению национального кода украинцев.

«По факту мы видим, что в то время, когда Украина погрязла в коррупции и воровстве, когда в стране идет война, Совет национальной безопасности занимается вопросами усиления национальной деградации путем уничтожения языка — главного связующего элемента культуры, истории и веры нашего народа. Если граждан нашей страны приказано превратить в людей без рода и племени, не помнящих своих предков, сделать их слепым орудием в чужих руках, то перевод украинского языка на латиницу несомненно будет правильным шагом, сделанным в этом направлении», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний прокомментировал предложение перейти на латиницу.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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