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Митрополит Антоний прокомментировал предложение перейти на латиницу

Александра Кудрявцева
14.09.21 12:05
778
Митрополит Антоний прокомментировал предложение перейти на латиницу

Главное: Изменение алфавита на латиницу не решит политические и экономические проблемы Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Чтобы Украина жила счастливо, нужно не алфавиты менять, а банально перестать разбазаривать государственное имущество, перестать разделять народ, перестать плодить ненависть, перестать обманывать людей», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний обратил внимание, что «профессиональные патриоты» любят вспоминать величественную эпоху Киевской Руси и славные времена запорожского казачества, но вместе с тем, нападают на то, что и для древних русичей, и для казаков было важнее всего – вера и родной язык.

«Приходится слышать сентенции, что Украина потому такая бедная и потому не может европеизироваться, что, в отличие от «развитых европейских держав», у нас другая вера и другой алфавит. Что может быть нелепее? Та же Киевская Русь, которая сознательно выбрала византийское христианство вместо западного латинского, в свое время была сильнейшим и культурнейшим государством Европы. Образовательный уровень древних русичей был намного выше, чем у многих современных им европейцев. Мешала ли этому кириллица? Мешало ли этому Православие? Думаю, для любого человека, мало-мальски знакомого с историей, это вопросы риторические», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний сравнил попытку исправить экономические проблемы Украины за счет смены алфавита с утверждениями, что создание ПЦУ преодолеет церковный раскол.

«Когда же сейчас кто-то начинает сетовать на современные экономические и политические проблемы Украины и обвинять в этом Православие и кириллицу, он должен всерьез себя спросить: разве Православие виновато в тотальной коррупции? Или, быть может, переход на латинский алфавит остановит рост цен на коммунальные услуги? Или отказ от Православия поспособствует увеличению пенсий? Конечно, нет. Все эти глупые фантазии сродни тем, что мы слышали перед созданием т. н. ПЦУ. Дескать, это прекратит церковный раскол. Не прекратило. Так же и здесь», - считает управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что Православие - «единственное, что может объединить страну, а кириллица - создание святых Кирилла и Мефодия, то, что роднит нас со славянским миром и с нашими далекими предками - с нашими святыми подвижниками», потому для счастливой жизни Украины необходимо меняться самим и делать страну лучше, а не менять алфавит и отрекаться от православных ценностей.

В тему: В Кривом Роге Предстоятель УПЦ возглавил празднование Собора Екатеринославских святых.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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