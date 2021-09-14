Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Днепре пройдет автокинофест под открытым небом

В Днепре пройдет автокинофест под открытым небом

Агата Кловская
14.09.21 13:34
189
В Днепре пройдет автокинофест под открытым небом

24, 25 и 26 сентября на территории стадиона «Метеор» (Днепр, ул. А. М. Макарова, 27А, территория возле поля) бесплатно покажут лучшие украинские фильмы в автоформате на фестивале FESTinCAR2021. В течение трех дней на большом LED-экране 9×5 метров покажут 8 украинских фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей.

Контроль билетов будет происходить бесконтактно, а звук будет транслироваться на FM-волне. Зрители смогут оставаться в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.

Главной целью фестиваля является популяризация украинского кино и создание безопасного и интересного досуга для горожан и гостей города.

Программа фестиваля:

24 сентября:
18:00 — Фильм-открытие: комедийный блокбастер от Влада Дикого. Продолжение комедийной фильм «Водитель Свадьба — 2»
20:30 — Украинский военный детективный фильм режиссера Зазы Буадзе «Позывной Бандерас»

25 сентября:
15:00 — Украинский фантастический семейный фильм о приключениях мальчика и собаки-супергероя от режиссера Анатолия Матешко «Фокстер и Макс»
17:30 — британский шпионский фильм-триллер «Наследство лжи»
20:30 — Украинский художественный фильм режиссера Тимура Ященко, морская история во время аннексии Крыма «Черкассы»

26 сентября:
15:00 — интересная зрелищная сказка-фэнтези «Сказка старого мельника»
17:30 — совместный украинский-американский художественный фильм режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винная, экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко «Захар Беркут»
21:00 — Фильм-закрытие: польско-украинский художественный фильм представляет собой историческую драму, действие которой происходит в 19 веке «Преданная»

Участие в фестивале бесплатное, количество мест ограничено. Для того, чтобы гарантированно попасть на показы, надо зарегистрироваться по ссылке.

Фестиваль проходит в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета. Организатор проекта: KINOLIFE Distribution. Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI. Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua. Национальные медиапартнеры: «Фраза», Киноафиша, PlayUA, Starway Magazine.

Тэги: Днепр, автокинотеатр

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми
14.09.21 08:19

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.09.21 13:57

Стала известна судьба обязательной вакцинации в Украине
14.09.21 13:34

Путин ушел в глухую изоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении
14.09.21 12:58

В торговых центрах появятся камеры, которые будут выявлять нарушителей противоэпидемических норм
14.09.21 12:42

Вьетнамец, со времен войны сидевший в джунглях, вернулся в цивилизацию и умер от рака
14.09.21 12:34

Вышла вторая часть фильма «Верные» о жизни общин УПЦ, пострадавших от рейдерских захватов
14.09.21 12:05

Митрополит Антоний прокомментировал предложение перейти на латиницу
14.09.21 12:02

Украинцам рассказали, что будет с ценой на газ
14.09.21 11:59

«Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул»: очевидец рассказал о самоубийстве в киевском спальнике
14.09.21 11:49

Двухтысячная акция протеста в Киеве: ГФС в сговоре с ОККО 3 недели блокирует работу нефтебаз и заправок БРСМ, — СМИ
14.09.21 11:25

Сегодня верующие УПЦ празднуют церковное Новолетие
14.09.21 13:34

Путин ушел в глухую изоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении
14.09.21 12:58

В торговых центрах появятся камеры, которые будут выявлять нарушителей противоэпидемических норм
14.09.21 09:00

Коронавирус в Украине: 3 332 больных и 97 погибших
13.09.21 22:50

На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
13.09.21 22:22

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 16:24

Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев
13.09.21 14:53

В интернете нашли сайт с личными данными десятков миллионов украинцев
13.09.21 13:07

Столичных сбушников заподозрили в вымогательстве денег биткоинами
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 13:57

В комнате полтавской арбалетчицы обнаружили жуткие находки
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
08.09.21 15:07

Газ рекордно подорожал в Европе
Фото и Видео
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
В Украине появился крайне необычный электрокар
В Украине появился крайне необычный электрокар
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.