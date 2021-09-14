В Днепре пройдет автокинофест под открытым небом

24, 25 и 26 сентября на территории стадиона «Метеор» (Днепр, ул. А. М. Макарова, 27А, территория возле поля) бесплатно покажут лучшие украинские фильмы в автоформате на фестивале FESTinCAR2021. В течение трех дней на большом LED-экране 9×5 метров покажут 8 украинских фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей.

Контроль билетов будет происходить бесконтактно, а звук будет транслироваться на FM-волне. Зрители смогут оставаться в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.

Главной целью фестиваля является популяризация украинского кино и создание безопасного и интересного досуга для горожан и гостей города.

Программа фестиваля:

24 сентября:

18:00 — Фильм-открытие: комедийный блокбастер от Влада Дикого. Продолжение комедийной фильм «Водитель Свадьба — 2»

20:30 — Украинский военный детективный фильм режиссера Зазы Буадзе «Позывной Бандерас»

25 сентября:

15:00 — Украинский фантастический семейный фильм о приключениях мальчика и собаки-супергероя от режиссера Анатолия Матешко «Фокстер и Макс»

17:30 — британский шпионский фильм-триллер «Наследство лжи»

20:30 — Украинский художественный фильм режиссера Тимура Ященко, морская история во время аннексии Крыма «Черкассы»

26 сентября:

15:00 — интересная зрелищная сказка-фэнтези «Сказка старого мельника»

17:30 — совместный украинский-американский художественный фильм режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винная, экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко «Захар Беркут»

21:00 — Фильм-закрытие: польско-украинский художественный фильм представляет собой историческую драму, действие которой происходит в 19 веке «Преданная»

Участие в фестивале бесплатное, количество мест ограничено. Для того, чтобы гарантированно попасть на показы, надо зарегистрироваться по ссылке.

Фестиваль проходит в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета. Организатор проекта: KINOLIFE Distribution. Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI. Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua. Национальные медиапартнеры: «Фраза», Киноафиша, PlayUA, Starway Magazine.