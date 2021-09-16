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Новости > Международный день охраны озонового слоя: какой праздник отмечается 16 сентября 2021 года

Международный день охраны озонового слоя: какой праздник отмечается 16 сентября 2021 года

Агата Кловская
16.09.21 05:49
434
Международный день охраны озонового слоя: какой праздник отмечается 16 сентября 2021 года

Сегодня, 16 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день охраны озонового слоя и Домна Доброродная.

Международный день охраны озонового слоя

16 сентября весь мир отмечает день охраны озонового слоя. Этот праздник был учрежден ООН в 1994 году в качестве напоминания о том, что деятельность человека приводит к разрушительным последствиям для нашей планеты.

Озоновый слой – это часть стратосферы Земли, состоящая преимущественно из озона – вещества, в котором три атома кислорода. В обычном состоянии это ядовитый газ, но озон играет важную роль в частичном поглощении ультрафиолетового излучения, под действием которого он и образуется из молекулярного кислорода. Это естественный щит нашей планеты, который защищает все живое от пагубного воздействия ультрафиолета. Наиболее опасный ультрафиолет в диапазоне 100-280 нм почти полностью поглощается кислородом с последующим образованием озона. Сам озоновый слой поглощает до 99 % солнечного излучения в диапазоне от 200 до 315 нм. Он защищает все живое от радиации. Толщина озонового слоя минимальна. Его часто сравнивают с одной тоненькой страничкой фолианта под названием «Стратосфера», которая, тем не менее, содержит в себе очень важную информацию.

В 1994 году был учрежден международный день охраны озонового слоя, который приурочили к дате подписания Монреальского протокола. Кстати, ученые, которые работали над исследованиями причин разрушения озонового слоя, получили высшую награду – Нобелевскую премию по химии. Кофи Аннан назвал Монреальский протокол одним из наиболее успешных международных соглашений в истории человечества.

Домна Доброродная

Этот день связан с именем христианской мученицы Домны Никомидийской. Женщина сначала была языческой жрицей во дворце императора Максимиана. Однажды в отсутствии императора любознательная Домна прочла проповеди христианских апостолов. Жрица прониклась верой во Христа и приняла крещение от никомидийского епископа Кирилла.

Домна, приняв христианство, стала помогать общине. Она продала свои драгоценности, а вырученные деньги отдала нуждающимся. Остатки еды с императорского стола женщина тоже раздавала голодающим. Во время христианских гонений, не желая больше жить с язычниками, Домна притворилась сумасшедшей и сбежала из дворца. Сначала бывшая жрица спряталась в монашеской келье, затем — в пещере. Узнав, что монастырь разрушен, Домна вернулась в город, где была казнена за проповедование христианства. Незадолго до своей смерти женщина похоронила останки казнённых христиан и ухаживала за их могилами.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения Джульетты;

- День независимости Мексики;

- День памяти cвященномученика Анфима, епископа Никомидийского.

Тэги: природа, общество, мир, экология, праздники, новости Украины

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