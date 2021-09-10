ЕС продлил санкции против России за Крым и Донбасс

Главное: Евросоюз на полгода — до 15 марта следующего года продлил санкции против России. Санкции продолжат применяться в отношении 177 человек и 48 компаний.

Детали: Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года, ограничительные меры против 177 человек и 48 компаний из-за нарушения суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на следующие шесть месяцев — до 15 марта 2022 года, санкции, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — отмечается в сообщении.

В частности, действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны — члены Евросоюза, замораживание активов и запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, которые попали под санкции.

Санкции продолжат применяться в отношении 177 человек и 48 компаний.

Правовые документы были одобрены Советом ЕС по письменной процедуре.

В тему: В середине июля министры иностранных дел стран ЕС официально продлили на полгода секторальные экономические санкции против России.