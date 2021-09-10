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Новости > Ночью в Киеве произошел смертельный пожар – погибла женщина

Ночью в Киеве произошел смертельный пожар – погибла женщина

Агата Кловская
10.09.21 09:50
69
Ночью в Киеве произошел смертельный пожар – погибла женщина

Главное: Смертельный пожар произошел в Киеве. Погибла женщина.

Детали: В ночь на пятницу, 10 сентября, на улице Щусева в Киеве произошел смертельный пожар. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что огонь вспыхнул на 8-этаже девятиэтажного жилого дома, после чего перекинулся на четыре балкона трех квартир на последнем этаже.

Площадь пожара составила девяносто квадратных метров. Из дома вывели полсотни людей.

Увы, не обошлось без жертв: в квартире на восьмом этаже обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения.

В тему: Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине.

Тэги: Киев, пожар, общество, ЧП, новости Украины

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