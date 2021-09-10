В Украине зафиксировали пять случаев опасного заболевания

Главное: В Киевской и Запорожской областях за минувшее лето зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила, передается через укусы комаров и клещей.

Детали: В Украине за минувшее лето зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила — в Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

«В течение лета 2021 на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них — в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один — на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрирован завезенный случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет)», — говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

Геморрагическая лихорадка Западного Нила — это опасная вирусная болезнь. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты, откуда еще одно название — «утиная лихорадка».

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