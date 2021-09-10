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Новости > Иммунолог дал пугающий прогноз по распространению коронавируса в Украине

Иммунолог дал пугающий прогноз по распространению коронавируса в Украине

Агата Кловская
10.09.21 10:25
300
Иммунолог дал пугающий прогноз по распространению коронавируса в Украине

Главное: По словам иммунолога Бориса Донского, Украина уже должна готовиться к переходу в «желтую» карантинную зону. Введение ограничительных мер может сделать рост заболеваемости более плавным.

Детали: В Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, стране пора готовиться к переходу в «желтую зону» карантинных ограничений. Такое мнение в эфире канала «Украина 24» высказал иммунолог Борис Донской.

«К „желтой зоне“ уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. (больных COVID-19 в день), а еще через пять дней уже будет под 10 тыс. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной», — отметил врач.

По его мнению, сейчас наиболее разумно было бы активизировать вакцинацию в группах риска.

«Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше, чем при предыдущем министре. Но все равно недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна», — заключил иммунолог.

В тему: Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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