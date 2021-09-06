Индусы создали лекарство от коронавируса

Главное: Появилось лекарство от коронавируса. Его создали в Индии.

Детали: В Индии создали лекарство от коронавируса. Как передает Reuters, сделали это эксперты из компании Hetero.

Отмечается, что производитель уже получил разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG's.

Ожидается, что его будут применять для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой этого заболевания.

Информируется, что новый препарат хотят выпустить до конца сентября под торговой маркой Tocira. Производить его будут на заводе в Хайдарабаде.

Фармацевты уверяют, что их лекарство снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавируса, кроме этого он сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

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