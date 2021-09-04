Митрополит УПЦ объяснил, почему важно совершенствоваться духовно

Главное: Духовное совершенство состоит в том, чтобы воспитать в себе те добродетели, которыми обладала Божья Матерь.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Человек слаб и беззащитен. И чтобы поддержать его в трудную минуту, в периоды серьезных испытаний, Богородица приходит к нам во множестве Своих образов. Это происходит не для того, чтобы напомнить о том какие слабые и немощные, а для того, чтобы, благодаря любви и доверию к Матери Божьей, могли подкрепить свои силы благодатью Божьей. И это действительно так, поскольку об этом свидетельствуют многочисленные чудеса, совершаемые по молитвам, обращенным к Царице Неба», — сказал митрополит Лука.

Обращаемся к Божией Матери, как отметил он, потому что хотим избавиться от своих духовных недугов, получить силы и достичь исцеления.

«Но для этого нужно очистить души. А добиться этого без помощи Божьей, — невозможно. Особенно когда человек старается заглушить свою совесть и убеждает себя в том, что он в состоянии сам со всем справиться. Ведь он такой образованный и такой умный», — пояснил архиерей.

Именно гордыня, как сказал владыка, зачастую является той самой преградой, которая стоит на пути человека к духовному совершенству.

«Духовное совершенство как раз в том и состоит, чтобы воспитать в себе те добродетели, которыми обладала Матерь Божья. Быть кроткими и смиренными. Хранить сердечную чистоту. Учиться любить всех, а не только тех, кто нравится. Ведь как часто происходит? Один православный человек хочет указать на недостатки другого православного человека, полагая, что он для этого имеет особые права. Но при этом он забывает, что строгость к ближнему требует прежде всего строгости к себе. Некоторые, будучи не просто уверенными в правильности своих отношений с Богом, а скорее самоуверенны, зная и читая заповеди, при этом никоим образом не хотят им следовать, а только учат других. А чтобы таких случаев было как можно меньше, следует всегда помнить, что мы не просто верующие люди, не просто православные, мы — чада Матери Божьей. А Она любит всех», — подытожил митрополит Лука.

В завершении владыка пожелал стараться подражать Пресвятой Богородице и просить у Неё вразумления, а также сил и терпения для борьбы с греховными болезнями.