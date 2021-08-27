Талибы решили запретить… музыку

Главное: В Афганистане запретили музыку. Ее нельзя исполнять в общественных местах.

Детали: В Афганистане запретили исполнять в общественных местах музыку. Об этом заявил официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Он объяснил это религиозным подтекстом.

Талиб напомнил: «Музыка запрещена в исламе».

Кроме этого он добавил, что талибам удастся не оказывать давление, а убедить население «не делать подобных вещей».

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